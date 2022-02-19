Тарасовский район, Ростовская область, , 13:47 — REGNUM Жители Тарасовском района, первыми прибывшими к месту взрыва снаряда неподалёку от российско-украинской границы, предположили, что на территорию Ростовской области попал фосфорный боеприпас.

Воронка от снаряда Energy.gov

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По словам женщины, услышав грохот, на улицу вышел её супруг. Когда он подошёл поближе, то увидел воронку от снаряда, пишет телеграм-канал Don Mash. Внутри и по краям боеприпаса был рассыпан белый порошок, который имел резкий запах.

Супруги вызвали к месту происшествия полицию, с вещами первой необходимости отправились к родителям.

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