Донецк, 19 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что на операцию отвели 5 суток, ее цель — выдавить русскоязычное население в РФ и получить контроль над территорией Донбасса.

В республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. Уже начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область (РФ), объявили всеобщую мобилизацию.