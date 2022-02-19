Астрахань, , 13:41 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 58 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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19 февраля выявлено 764 новых случая заражения коронавирусом — на 35 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 103 тыс. 945 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 88 тыс. 193 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 820 — за последние сутки.

За весь период скончались 2780 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.