Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM На официальном портале правовой информации Ростовской области опубликован документ о введении на Дону режима ЧС. Такие меры приняты в связи с наплывом беженцев из Донбасса, передаёт ИА REGNUM.

Система оповещения при ЧС

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Согласно распоряжению губернатора Ростовской области от 19 февраля 2022 года № 28 «О введении режима чрезвычайной ситуации», обстановка на Дону, «обусловленная значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий», признана чрезвычайной ситуацией регионального характера. В зону ЧС попали все муниципальные образования Ростовской области.

Муниципальным властям рекомендовано привлечь к работе с беженцами из Донбасса все силы и средства, развернуть пункты временного проживания и питания для мирного населения.

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