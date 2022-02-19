Вашингтон, 19 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «вторжение России» на территорию Украины «не является неизбежным». Об этом Остин заявил сегодня, 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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По мнению главы Пентагона, всё ещё есть место дипломатии и, возможно, крупномасштабного вооруженного конфликта удастся избежать.

Напомним, что западная пресса, а также большинство западных политиков уже несколько месяцев твердят о том, что Россия непременно нападёт на Украину. Приводятся доводы разной степени абсурдности, подложные доказательства и прочее.

Тот же Остин не раз говорил, что якобы существующие «планы вторжения» России на территорию Украины — «это реальность» и Москва может сделать это в любой момент.