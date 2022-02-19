Пекин, , 13:31 — REGNUM Конькобежка из Нидерландов Ирен Схаутен стала победительницей в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советская марка. Конькобежный спорт

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Нидерландская спортсменка пришла на финиш первой и набрала 60 очков.

Второй финишировала представительница Канады Ивани Блонден, набравшая 40 очков. Третьей стала Франческа Лоллобриджида из Италии с результатом 20 очков.

Спортсменка из России Елизавета Голубева, допущенная до участия в финале после пересмотра полуфинальных результатов, на 15-м круге упала и смогла показать только 15-й результат.

Отметим, эта третья золотая медаль Ирен Схаутен на Олимпийских играх в Пекине.