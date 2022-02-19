Москва, , 13:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин из ситуационного центра наблюдает за пусками баллистических ракет.

По данным Минобороны РФ, маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Южного военного округа, Черноморского и Северного флотов.