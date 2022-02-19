Тула, , 13:28 — REGNUM Помощь беженцам из ДНР и ЛНР готова оказать Тульская область. Совещание по вопросам сбора гуманитарной помощи 19 февраля по поручению губернатора Алексея Дюмина провёл его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

4a1f450deafb56a83a53ba70295a7f Управление пресс-службы правительства Тульской области

«На территории страны уже находятся беженцы из ДНР и ЛНР. Важно оказать им своевременную помощь», — подчеркнул Валерий Шерин.

Ранее в связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках глава региона поручил правительству Тульской области направить гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Ростовскую область. Тульская область отправляет продовольственные товары, в том числе овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные, включая антисептики. В настоящее время прорабатывается порядок сбора, укомплектования и транспортировки помощи.

Председатель правительства Тульской области также дал поручение министру сельского хозяйства Тульской области Алексею Степину и министру промышленности и торговли региона Вячеславу Романову обеспечить формирование гуманитарного груза.

Председатель Тульской областной думы, секретарь тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что к формированию груза подключится и депутатский корпус. Также партия организует пункты постоянного сбора гуманитарной помощи и средств для беженцев, сбор средств на приобретение гуманитарной помощи будет организован через Фонд развития Тульской области «Перспектива».

На совещании начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что по поручению руководства ведомства регионам, имеющим прямое транспортное сообщение с Ростовской областью, необходимо предусмотреть возможность приема и размещения граждан на своей территории. В их числе и Тульская область.

По данным министра труда и социального развития Тульской области Андрея Филиппова, на базах отдыха региона возможно принять порядка 500 детей.

Валерий Шерин дал поручения проработать варианты размещения людей в учреждениях образования и социальной сферы, а также на объектах туристической инфраструктуры. Кроме того, Андрею Филиппову поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях