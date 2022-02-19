Омск, 19 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанет начальник сектора сохранности автодорог областного управления дорожного хозяйства по обвинению в превышении полномочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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В 2019 году обвиняемый подписал акты освидетельствования скрытых работ при проведении ремонта на участке дороги Бакбасар-Азово-Шебаркуль-Полтавка. При этом, по данным следствия, чиновник фактически не осуществлял контроль и не производил никаких испытаний.

«Таким образом, его действия привели к принятию и оплате фактически невыполненных работ на сумму свыше 13 млн рублей. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал», — отметили в надзорном ведомстве.

Первый зампрокурора области обратился в суд с требованием взыскать эту сумму с обвиняемого. После вручения ему копииобвинительного заключения уголовное дело будет направлено суд.