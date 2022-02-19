Вашингтон, 19 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Генеральный директор Ford Джим Фарли рассматривает возможность выделения бизнеса по производству автомобилей с электрическими двигателями в отдельное подразделение в рамках реорганизации компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Jon Wiley Ford

По данным Bloomberg, Фарли рассматривал даже возможность создания отдельной компании для производства электрифицированных авто. Однако к этому решению с подозрением отнеслись члены семьи основателя компании, которые имеют три места в совете директоров.

Выделение подразделения по производству электромобилей в отдельный бизнес может повысить его привлекательность для инвесторов. Они отдают предпочтение производителям экологически чистых авто. Из-за этого в 2021 году рыночная стоимость молодой компании по производству электромобилей Rivian Automotive ненадолго превысила стоимость Ford.

Ранее Ford выделил $30 млрд на развитие бизнеса по производству электромобилей на период до 2025 года. В компании рассчитывают к 2030 году получать половину прибыли от продаж авто с электрическими двигателями.