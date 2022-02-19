Калуга, , 13:42 — REGNUM В Калуге в рамках национального проекта «Экология» издан девятый выпуск из серии «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области». Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В книгу вошли новейшие результаты научной работы, которая проводится с целью ведения Красной книги области. В неё входит сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, мониторинг их состояния, разработка специальных мер охраны. В числе опубликованных статей — информация о вновь обнаруженных редких видах живой природы.

«Материалы сборника имеют практическое значение для корректировки Красной книги Калужской области и подготовки её очередного издания. Кроме того, они будут интересны как для специалистов из других регионов России, которые занимаются организационно-методологическими аспектами охраны окружающей среды, так и всем любителям живой природы», — отметили в профильном ведомстве.

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