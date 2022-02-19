Барселона, Испания, 19 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Нидерландский нападающий футбольного клуба «Барселона» Мемфис Депай может перейти в команду «Лион», за которую он уже играл ранее. Об этом 19 февраля сообщает Le Quotidien du Sport.

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По данным источника, представители окружения 28-летнего футболиста уже общались с представителями лионской команды на тему возможного перехода.

При этом ранее появилась информация о том, что руководство каталонского клуба намерено продать игрока во время предстоящего летнего трансферного окна, так как это последний для «Барселоны» шанс не потерять форварда бесплатно, так как его контракт завершается летом 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Мемфис Депай сыграл в составе «Барселоны» в 16 матчах чемпионата Испании, отличившись в них восемью голами и двумя результативными передачами.