Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели организовали работу горячей линии для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 февраля.

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«На пропускных пунктах работают шесть оперативных групп МЧС России, в состав которых входят психологи. На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта «горячая линия» 8 (863) 239-99-99 », — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области спасатели возвели два палаточных лагеря, в которых будет проводиться регистрация граждан, прибывающих из Донбасса. Затем жителей ЛДНР доставят в стационарные пункты размещения. К приёму мирного населения Донбасса подготовлено 282 пункта временного размещения.