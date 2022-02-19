Мюнхен, Германия, , 13:08 — REGNUM Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он по-прежнему не видит каких-то признаков деэскалации на Украине. Об этом он сказал сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается», — сказал Столтенберг.

Напомним, что Столтенбюерг за последнее время сделал столько абсурдных и откровенно ложных заявлений, что его уже мало кто воспринимает всерьез.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком». По ее словам, официальные лица РФ уже не воспринимают всерьез слова Столтенберга.