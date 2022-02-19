Сургут, Югра, , 13:07 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) была обезврежена столетняя граната. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Югре.

Обнаруженная в сургуте граната Пресс-служба Росгвардии по ХМАО

Боеприпас был обнаружен в квартире многоэтажного дома на Пролетарском проспекте. На место прибыла группа разминирования ОМОН, а также кинолог со минно-розыскной собакой.

«Специалистами установлено, что найденный предмет — боевая граната Ф-1 с запалом. Её производство датируется 1915 годом, а запал к гранате, предположительно, был изготовлен в период с 1923 по 1942 год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудниками Росгвардии боеприпас был помещён в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожен на специализированном полигоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 17 февраля был обнаружен на свалке корпус противотанковой мины.

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