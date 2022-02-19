19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы ДНР о том, что ситуация в Донбассе движется в сторону войны.

Артур Савин, , 13:26 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идёт к войне, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Украинцы окончательно сошли с ума. Донецк и Луганск, Россия с вами! Держитесь! Берегите детей! Победа обязательно будет за нами. С нами бог!» — пишет Галина П.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что ситуация в Донбассе рано или поздно обернётся крупномасштабной войной. Граждане уверены, что украинская агрессия станет для Украины началом её конца, а для ДНР и ЛНР долгожданным правом восстановить справедливость.

«Фашисты вновь лезут на русскую землю. Они прекрасно знают, что с ними будет, но всё равно лезут. Что же, их право. А наше право по достоинству ответить на украинскую агрессию», — считает Геннадий Г.

Солдаты ВСУ U.S. Army Europe

Некоторые комментаторы отмечают, что Москва вместе с Донецком и Луганском проявили невероятное терпение в отношении Киева, но украинские власти, тем не менее, собираются бросить собственный народ на братоубийственную войну в угоду своим американским хозяевам.

«Восемь лет дипломатии и опять война? Вопрос: а зачем тогда восемь лет ждали, мучили людей в Донбассе, а не забирали всю Украину целиком в 2014 году? Наверное, ждали, когда на Украину больше оружия завезут?» — интересуется Полиграф Ш.

«Москва надеялась, что Киев образумится. Всего-то надо было выполнить Минские соглашения, и тогда Донбасс остался бы украинской территорией. Но нет, им нужна война. Подонки!» — написала Елена К.

Часть людей полагает, что миролюбивый тон России вскоре сменится на сокрушительные удары в ответ на украинскую агрессию.

«Путин вам не балабол. Он дал достаточное количество времени, чтобы у НАТО была возможность взвесить все издержки своей агрессии. Они не захотели принимать наши условия, а значит, теперь можно с чистой совестью делить Украину. А ведь шанс у Киева был, но он решил променять свои интересы на служение Западу», — указывает Леонид П.

«Сам-то Пушилин будет воевать? Команды раздал, мужикам уезжать запретил. Будет ли главнокомандующий со своим народом в самый трудный час?» — интересуется Алексей А.

Денис Пушилин Council.gov.ru

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР и ЛНР не собираются прятаться от украинских карателей. Бандеровцев будет ждать отчаянный отпор со стороны населения Донбасса, уверены граждане.

«Как мы видим, руководство ДНР и ЛНР не трухнуло, ощетинилось и активно собирается отстаивать свою независимость. Никто из нынешних руководителей и командиров в Ростов не наметился бежать, и это внушает уверенность в том, что ВСУ Донецк и Луганск окажутся не по зубам», — уверен Кирилл М.

Нашлись и те, кто ужасается самому факту того, что в современном мире ещё есть страны, готовые устроить геноцид ради того, чтобы просто найти расположение у гегемона.

«И такое происходит в XXI веке. Ну какие войны? Надо жить, радоваться, развивать свои страны. Средневековье что ли? Зачем война, когда всё можно разрешить, просто договорившись?» — задаётся вопросом Димка Н.

Напомним, 18 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идёт к войне. Руководитель страны отметил, что украинские военные исследуют оборону республик на наличие слабых мест, чтобы использовать эту информацию для заброски диверсантов. По его словам, «это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением».