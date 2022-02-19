Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде открыт пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Пункт приёма гуманитарной помощи в Забайкалье © Павел Гараников

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Пункт открыт в общественной приемной отделения партии по адресу: улица Рождественская, 38. С 19 февраля приемная будет работать в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 мск.

Напомним, также по поручению секретаря регионального отделения партии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для сбора средств на покупку товаров первой необходимости и продуктов питания для эвакуированных жителей Донбасса открыт специальный счет. В сборе средств могут принять участие все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 февраля, Нижегородская область направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая принимает эвакуированных жителей с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Также в регионе создан оперативный штаб, который оценивает возможности области по приему мирных жителей с территории Донбасса.