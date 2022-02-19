Брюссель, , 12:55 — REGNUM Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции проив РФ, которые страны Запада планируют ввести в случае «вторжения» на Украину, затронут высокие технологии и энергетический сектор.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы уже согласовали жесткие санкции против РФ, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — отметила она, добавив, что конфликт на Украине «создала РФ».

С осени 2021 г. в западных СМИ заявляют, что РФ якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве данные утверждения неоднократно отвергали.