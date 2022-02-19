Калуга, 19 февраля 2022, 13:38 — REGNUM Деятельность трудовых мигрантов, прибывавших в регион необходимо упорядочить. Мигрантов надо ставить на специальный учёт и отслеживать их перемещение. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля губернатором Калужской области Владиславом Шапшой было принято решение о приостановке разработки Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом до 2027 года, и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
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