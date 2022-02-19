Калуга, 19 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Деятельность трудовых мигрантов, прибывавших в регион необходимо упорядочить. Мигрантов надо ставить на специальный учёт и отслеживать их перемещение. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Zskaluga.ru Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Речь не идёт о том, чтобы полностью избавиться от мигрантов, исключить их пребывание на территории области. Надо упорядочить этот процесс, обеспечить наших работодателей необходимым количеством этих людей, специалистов квалифицированных. Надо обеспечить учёт. В идеале на базе центра занятости или миграционного центра будет создано специальное кадровое агентство, областная структура, которая будет непосредственно отслеживать, где каждый мигрант находится. От конкретного работодателя — заявка с перечнем специальностей и имён. Если у него выбыл сотрудник, он должен подавать информацию. Нужно оперативно аннулировать патент, который был выдан, понимать, где этот человек находится», — отметил Геннадий Новосельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля губернатором Калужской области Владиславом Шапшой было принято решение о приостановке разработки Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом до 2027 года, и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.