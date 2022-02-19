Москва, , 12:53 — REGNUM Режиссёр Александр Невский приступил к разработке фильма по мотивам серии видеоигр Serious Sam. Об этом Невский сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Невский Скриншот с YouTube

Актёр и режиссёр рассказал, что он уже обсудил этот проект с международными дистрибьютерами в рамках European Film Market. Европейский кинорынок проводился с 10 по 17 февраля на полях 22-го Берлинского международного кинофестиваля.

Первая видеоигра в жанре шутера от первого лица Serious Sam (в официальной русской версии «Крутой Сэм») вышла в 2001 году. Релиз последний игры этой серии Serious Sam: Siberian Mayhem состоялся в январе 2022 года.

Последней продюсерской работой Невского стал боевик «Красные пророчества». Режиссёрами проекта стали Родни Джеймс Хьюитт и Александр Изотов.

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