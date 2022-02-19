Ростов-на-Дону, , 12:51 — REGNUM «Российские железные дороги» (РЖД) готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы. Об этом 19 февраля заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«РЖД готовы предоставлять составы для передислоцирования их в другие субъекты РФ. Они в поезде будут так же обеспечены питанием», — отметил он.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область (РФ) в связи с угрозой вторжения ВСУ.

Российских лидер Владимир Путин поручил обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из ЛНР и ДНР.