Тарасовский район, Ростовская область, , 12:49 — REGNUM В телеграм-каналах опубликованы кадры с места разрыва снаряда в станице Митякинской Тарасовского района Ростовской области — неподалёку от российско-украинской границы.

Воронка Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился около 4:00 мск 19 февраля в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Воронку по периметру оцепили сигнальной лентой.

По имеющимся сведениям, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

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