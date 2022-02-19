Барселона, Испания, , 12:46 — REGNUM Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов команды «Барселона». Об этом 19 февраля сообщает Sport.es.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

По информации источника, руководство каталонского клуба готово выплатить за 21-летнего футболиста €75 млн, заплатить большие комиссионные его агенту Мино Райоле и намерены сделать форварда лидером нового проекта.

Также указывается, что «Барселона» готова предложить игроку пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в размере €20 млн, несмотря на тяжелое финансовое каталонской команды.

Отметим, Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Зальцбурга» в 2020 году за €20 млн и в нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 14 матчах немецкой бундеслиги, отличившись в них 16 голами и шестью результативными передачами.