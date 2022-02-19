Абакан, , 12:42 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Все скончавшиеся — женщины в возрасте от 78 до 89 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса с начала года достигло 201.

По состоянию на 19 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 987 пациентов. Шесть тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 10 768 носителей коронавируса.