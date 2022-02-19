Боготол, Красноярский край, 19 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Боготольском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла утром 19 февраля.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

На 612 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобили Toyota Spacio и Toyota Mark 2. В результате находившиеся в первой машине мужчина и женщина погибли на месте.

«В салоне автомобиля находились двое детей 10 и 16 лет, они госпитализированы в больницу. Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» также госпитализирован», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции.

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