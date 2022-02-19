Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Давид Тошевски перешёл в «Земплин Михаловце» на правах аренды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Аренда 20-летнего форварда рассчитана до конца 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, что первую половину сезона Тошевски провёл в аренде в польском «Гурник Забже». За это время он провёл четыре матча, отметившись тремя точными ударами в ворота соперников.

Напомним, что Тошевски перешёл в «Ростов» из футбольного клуба «Работнички» Северной Македонии в 2020 году. Контракт действует до 30 июня 2025 года.