Найден документ о признании Западом неприемлемости расширения НАТО
Лондон, 19 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Национальном архиве Великобритании найден документ от 1991 г., в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, передает Spiegel.
Nato.int
НАТО
Документ под грифом «секретно» обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон.
В нем содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств Франции, США, ФРГ, Британии 6 марта 1991 г. в Бонне. Темой переговоров была безопасность в Восточной и Центральной Европе.
Как следовало из документа, участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».