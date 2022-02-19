Лондон, 19 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Национальном архиве Великобритании найден документ от 1991 г., в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, передает Spiegel.

Nato.int НАТО

Документ под грифом «секретно» обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон.

В нем содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств Франции, США, ФРГ, Британии 6 марта 1991 г. в Бонне. Темой переговоров была безопасность в Восточной и Центральной Европе.

Как следовало из документа, участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».