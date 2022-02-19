Амстердам, 19 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Немецкий полузащитник амстердамского футбольного клуба «Аякс» Райан Гравенберх может сменить нидерландский чемпионат на германскую бундеслигу. Об этом 19 февраля сообщает De Telegraaf.

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По данным источника, 19-летним футболистом интересуется мюнхенская команда «Бавария», представители которой уже обсудили с игроком его зарплату в случае перехода в немецкий клуб.

При этом уточняется, что команда из Амстердама хочет за переход хавбека €25−30 млн.

Отметим, Райан Гравенберх является воспитанником «Аякса» и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 29 матчах, отличившись в них одним голом и четырьмя результативными передачами.