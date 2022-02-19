Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая принимает эвакуированных жителей с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Эвакуация

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

В составе груза — около 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также в регионе создан оперативный штаб, который оценивает, сколько беженцев сможет принять Нижегородская область.

«Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты», — пояснил губернатор Глеб Никитин.

Также оценивается наличие транспортных средств, которые смогут перевезти мирных жителей ДНР и ЛНР на территорию России.

Никитин добавил, что регион сможет направить гуманитарную помощь и в те регионы РФ, куда прибудет наибольшее число эвакуированных граждан.

Для сбора средств на покупку товаров первой необходимости и продовольствия, которые в дальнейшем направят в места размещения жителей Донбасса, региональное отделение «Единой России» открыло специальный счет.

ИА REGNUM напоминает, эвакуация мирных жителей ЛНР и ДНР была объявлена 18 февраля. По официальным данным на утро 19 февраля, в Ростовскую область прибыли 1692 жителя Донбасса. Для эвакуированных из ЛНР и ДНР на Дону подготовили 143 пункта временного размещения.