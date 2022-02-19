Донецк, , 12:23 — REGNUM Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР — заявил, что взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции является диверсией «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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19 февраля около 06:00 мск группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала трансформаторную подстанцию в н.п. Васильевка.

В результате работа станции была остановлена, что создало угрозу водоснабжению 5-ти фильтровальных станций Донбасса, отметил он.

Ранее в ДНР заявили, что Украина предприняла 3 попытки диверсии в Донбассе.