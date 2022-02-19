Донецк, , 12:20 — REGNUM Учебный процесс во всех образовательных организациях на территории ДНР приостановлен в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом 19 февраля говорится в приказе минобразования ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приостановить образовательный процесс … до особого распоряжения», — отмечается в приказе.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан — женщин, детей и людей пожилого возраста — в Ростовскую область из-за угроз от Киева.