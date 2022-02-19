Вашингтон, 19 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft в скором времени уберёт возможность установки операционной системы Windows 11 в версии Pro без подключения к интернету. Об этом сообщает портал The Verge.

Microsoft Windows

В Micosoft анонсировали изменение требований к версии Pro операционной системы Windows 11. Новая редакция требований включает необходимость подключения к интернету при установке системы. Также операционную систему нельзя будет установить без регистрации учётной записи Microsoft.

Ранее подобные требования были введены в отношении базовой Windows 11 Home. Аналогичные требования к версии Pro появились в тестовой сборке с индексом 22 557, к которой получили доступ участники программы бета-тестирования.

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 в октябре 2021 года. Основные версии системы включают Windows 11 Home (домашняя), Windows 11 Pro (профессиональная) и Windows 11 Enterprise (корпоративная).