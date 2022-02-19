Пекин, , 12:15 — REGNUM Конькобежец из Бельгии Барт Свингс победил в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

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Бельгийский спортсмен первым пришел на финиш и получил 63 очка.

Второе место занял Чон Чжэ Вон из Южной Кореи с результатом 40 очков, бронзовая награда досталась еще одному южнокорейскому конькобежцу — Ли Сын Хуну, получившему 20 очков.

Российский спортсмен Даниил Алдошкин финишировал пятым и набрал шесть очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Александр Большунов победил в марафоне свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.