Пекин, 19 февраля 2022, 12:15 — REGNUM Конькобежец из Бельгии Барт Свингс победил в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Бельгийский спортсмен первым пришел на финиш и получил 63 очка.
Второе место занял Чон Чжэ Вон из Южной Кореи с результатом 40 очков, бронзовая награда досталась еще одному южнокорейскому конькобежцу — Ли Сын Хуну, получившему 20 очков.
Российский спортсмен Даниил Алдошкин финишировал пятым и набрал шесть очков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Александр Большунов победил в марафоне свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.