Ростов-на-Дону, 19 февраля 2022, 12:14 — REGNUM В восьми пунктах временного размещения Ростовской области, развёрнутых для беженцев из Донбасса, организована работа медицинских постов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.
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«На пунктах пропуска размещены бригады неотложной медицинской помощи, а в ПВР организованы медицинские посты. По мере поступления людей в пункты размещения мы организуем тестирование на новую коронавирусную инфекцию. На пограничной территории у нас дежурят 86 бригад скорой медицинской помощи. При необходимости есть возможность нарастить это количество и дать дополнительно ещё 300 бригад», — уточнил глава региона.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось об изоляции беженцев из Донбасса, получивших положительный результат теста на коронавирус. Организовано тестирование на коронавирус. Прорабатывает вопрос о вакцинации от COVID-19 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Напомним, что в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области объявлен режим ЧС.
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