Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM Перечисление выплат по 10 тыс. рублей беженцам из ДНР и ЛНР может начаться 19 февраля, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.

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«К вечеру получить списки, согласовать их … и мы можем начать перечисления», — отметила она.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей (женщин, детей, людей старшего поколения) в Ростовскую область из-за с угрозы военного нападения со стороны Украины.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому эвакуированному по 10 тыс. рублей.