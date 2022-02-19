Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 19 февраля, временный приют нашли 1692 жителя Донбасса. Организован транспорт. Такие данные привёл донской губернатор Василий Голубев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подготовлено 143 пункта временного размещения. И процесс этот продолжается. Мы оцениваем ситуацию. По состоянию на утро в пунктах временного размещения у нас находятся 1692 человека, из них 737 детей. Задействовано восемь пунктов временного размещения», — сказал глава региона.

По его словам, в Ростовской области для мирных граждан ЛДНР подготовлено 13 949 мест, в том числе в детских оздоровительных лагерях. В случае необходимости число пунктов временного размещения будет увеличено.

Министерство транспорта Ростовской области организовало работу 117 единиц транспорта.

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