Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM На территории российской станицы Митякинская в Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с украинской территории. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ.

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По имеющимся данным, снаряд разорвался на территории станицы Митякинская всего в 300 метрах от жилого дома. Место разрыва находится всего в одном километре от границы.

Взрыв прогремел примерно в 4 часа утра. Пострадавших нет, на месте работают силовики.

Напомним, что ситуация в Донбассе существенно обострилась — украинские вооруженные формирования ведут интенсивные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.