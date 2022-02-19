Донецк, , 12:05 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в республике. Об этом он заявил в видеообращении, распространённом властями ДНР 19 февраля.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ВС ДНР предотвартили ряд терактов, которые готовили украинские диверсанты на территории республики. При этом украинские вооруженные формирования продолжают интенсивные обстрелы н.п. ДНР.

18 февраля начался централизованный вывоз граждан ДНР в РФ.

Пушилин уверен, что как бы не развивались события — Народная милиция ДНР сможет сдержать агрессию Киева.