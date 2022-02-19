Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Власти Ростовской области опираются на опыт приёма беженцев из Донбасса в 2014 году. Об этом 19 февраля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Мы, конечно, учитываем опыт 2014 года. Но есть и принципиальная разница. В 2014 году всё происходило летом, и возможности размещения большого количества людей совершенно другие были. Тем не менее, мы этот опыт используем», — сказал глава региона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое в Ростове-на-Дону провел врио главы МЧС России Александр Чуприян.

В ночь на 19 февраля Ростовская область по распоряжению президента России Владимира Путина получила 5 млрд рублей, предназначенные для выплаты единовременной помощи мирному населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

По словам губернатора, организован весь комплекс мероприятий по встрече и размещению граждан, которые прибывают из Донбасса.