Уагадугу, , 12:01 — REGNUM Более 75% граждан Буркина-Фасо благожелательно отнеслись к произошедшему в стране госперевороту, пердает Lefaso.net.

Буркина-Фасо TUBS

В феврале Научно-исследовательский институт Apidon (IRSOA) провел в Буркина-Фасо соцопрос. Целью стало выявление отношения граждан к произошедшему 24 января 2022 г. госперевороту, в результате которого был свергнут президент Рок Марк Кристиан Каборе, а к власти пришли военные, объединившиеся в «Патриотическое движение за охрану и восстановление» (MPSR).

Социологи выяснили, что 76% опрошенных благожелательно отнеслись к случившемуся.

Такое отношение вызвано тем, что многие с раздражением относились к свергнутым властям, проявившим неспособность обеспечить безопасность в стране. 23,78% заявили, что отнеслись к перевороту «очень хорошо», 34,27% — «приветствовали» его, 17,79% — восприняли это «довольно хорошо».

8,24% заявили, что плохо относятся к случившемуся госперевороту.