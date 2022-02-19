Пекин, , 12:01 — REGNUM Организаторы зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине не могут влиять на погоду и это придает этим соревнованиям уникальность. Об этом 19 февраля заявил глава координационной комиссии Игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч — младший в ходе 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Конечно, мы сталкивались с проблемами, связанными с погодой, что мы можем наблюдать и сегодня», — приводит его слова ТАСС.

Также Хуан Антонио Самаранч — младший напомнил, что ранее организаторы прияли решение о переносе командных соревнований в горнолыжном спорте и изменении дистанции лыжного марафона среди мужчин.

«Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром. Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх или пляжных Играх», — добавил глава координационной комиссии ОИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава координационной комиссии Игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч — младший заявил, что применяемая на Олимпиаде система закрытого «пузыря» полностью выполнила свою задачу, позволив предотвратить передачу коронавируса SARS-CoV-2 среди участников Игр.

Читайте ранее в этом сюжете: Лыжный марафон среди мужчин на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км

Читайте развитие сюжета: Командные соревнования горнолыжников на Олимпиаде перенесли из-за непогоды