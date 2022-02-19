Баргузинский район, Бурятия, , 11:56 — REGNUM К главе Бурятии Алексею Цыденову на встрече с жителям Баргузинского района обратились учителя. От лица всего преподавательского сообщества они пожаловались на чрезмерные проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Бурятские учителя пожаловались главе республики на чрезмерные проверки и огромные штрафы Правительство Бурятии

По словам директора Адамовской школы Лидии Нолевой, их беспокоят участившиеся плановые и внеплановые проверки, а также огромные штрафы на юрлица и должностных лиц. В 2021 году руководители школ заплатили около 150 тыс. рублей штрафов.

«Проверок столько, что детей учить некогда. И такая ситуация не только по Баргузинскому району. Штрафы накладываются систематически по тем нарушениям, которые мы сами устранить не можем без привлечения дополнительных средств», — отметила она.

Глава региона обещал проработать этот вопрос с контрольно-надзорными органами, отметив, впрочем, что правительство на частоту проверок повлиять не может. Однако он заявил, что в случаях нарушений, которые школы не могут устранить своими силами, контролирующие ведомства должны встать с учителями в «один ряд» и решать проблему совместно.