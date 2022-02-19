Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области изолируют беженцев из Донбасса, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На вопрос журналистов, изолируют ли носителей коронавируса, в региональном пресс-центре ответили: «Конечно».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области организовано тестирование на коронавирус. Прорабатывает вопрос о вакцинации от COVID-19 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области объявлен режим ЧС.

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