Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Рынок гарнитур виртуальной и дополненной реальности в 2022 году вырастет на 44%. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании TrendForce.

Виртуальная реальность Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2021 году во всём мире было продано 9,86 млн устройств виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Аналитики TrendForce прогнозируют, что в 2022 году продажи вырастут до 14,19 млн устройств. В 2023 году при ожидаемых темпах роста будет продано 18,81 млн таких гарнитур.

Ранее многие компании представили планы по развитию собственных виртуальных пространств, называемых метавселенными. Руководство американской компании Facebook в 2021 году даже решило переименовать её в Meta.

Эксперты TrendForce отмечают, что это не привело к взрывному росту спроса на AR/VR устройства. Они объясняют это несколькими факторами, включая нехватку электронных компонентов и сложность разработки новых технологий.

В отчёте говорится, что самым популярным устройством виртуальной и дополненной реальности потребительского сегмента является гарнитура Oculus Quest 2 компании Meta. В коммерческом секторе доминирует гарнитура HoloLens 2 компании Microsoft.

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