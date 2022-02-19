Калуга, , 12:11 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 87 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 755 человек. Днём ранее, 18 февраля, в регионе было зарегистрировано 727 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 90 096 человек, 69 561 человек выздоровел. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 342 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министерства здравоохранения региона, по состоянию на 18 февраля в области было развёрнуто 1 800 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 1 343 пациента. За последние сутки в больницы поступили 107 человек, выписаны — 120 человек.

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