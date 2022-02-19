Мирослава Романенко, 19 февраля 2022, 12:06 — REGNUM Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину. Об этом в ходе брифинга 18 февраля заявил глава Белого дома Джо Байден. Американский лидер также утверждает, что российские войска «выберут для атаки» Киев.
Президент США также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин якобы уже принял соответствующее решение. Вместе с тем он отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой, пока Россия не применит военную силу.
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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко), в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик, а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.
«Америка уже 8 лет как активно атакует Украину», — написал Алекс.
«… [Байден] в припадке, походу. Больше переговоров Америка — Россия не будет, походу», — не без иронии добавил Done John.
«Самый главный вопрос — зачем? Какой же сюр», — отреагировал Андрей.
«Неужели нельзя свой рейтинг поднимать другим способом??? Достал», — не выдержала Anna.
«Пластинку заело!» — шутит Евгений.
«Дед с ума сошел!» — не без юмора добавил Alex R.
«Может, не на Киев, но за Донбасс [Россия] вступится…» — отметил Влад В.
«Риторика всегда повторяющаяся. Ничего нового. Также было перед Югославией, также было перед Ираком, также было перед Ливией и Сирией. Четкая формализация «образа мирового врага» с целью оправдания агрессии любого масштаба», — написал RevizoR.
«Нападёт? Чтобы кредитные долги за Украину выплатить Западу? Путин ещё умом не тронулся», — добавила Ирина.
«Ну вот зачем России Киев? Джо, таблетки нужно принимать по расписанию!» — призвала Elena Z.
«А если не нападет, то что тогда? Кто будет отвечать за свои слова!?» — недоумевает Alexander.
«Зачем на Киев? Все свалили во Львов», — отметила не без сарказма Ирина.
«Байден уверен, что на Украине, кроме Киева, городов больше нет, остальное — Россия», — пошутила Oksana.
«Пациент Белого дома сказал…» — иронизирует Сергей П.
«Если бы эти маразматики меньше гавкали, может, было бы по-другому», — отреагировала Инна А.
«Прямо выпрашивает у Путина нападение», — смеется Валентина Б.
«Тот, кто пишет сценарий, тот его и исполняет. Все прекрасно понимают, кто хочет войны на Украине и поставляет оружие!!!» — подытожила Валентина А.
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