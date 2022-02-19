19 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину, — российские войска «выберут для атаки» Киев.

Мирослава Романенко, , 12:06 — REGNUM Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину. Об этом в ходе брифинга 18 февраля заявил глава Белого дома Джо Байден. Американский лидер также утверждает, что российские войска «выберут для атаки» Киев.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин якобы уже принял соответствующее решение. Вместе с тем он отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой, пока Россия не применит военную силу.

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко), в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик, а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Америка уже 8 лет как активно атакует Украину», — написал Алекс.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«… [Байден] в припадке, походу. Больше переговоров Америка — Россия не будет, походу», — не без иронии добавил Done John.

«Самый главный вопрос — зачем? Какой же сюр», — отреагировал Андрей.

«Неужели нельзя свой рейтинг поднимать другим способом??? Достал», — не выдержала Anna.

«Пластинку заело!» — шутит Евгений.

«Дед с ума сошел!» — не без юмора добавил Alex R.

«Может, не на Киев, но за Донбасс [Россия] вступится…» — отметил Влад В.

«Риторика всегда повторяющаяся. Ничего нового. Также было перед Югославией, также было перед Ираком, также было перед Ливией и Сирией. Четкая формализация «образа мирового врага» с целью оправдания агрессии любого масштаба», — написал RevizoR.

НАТО бомбит Югославию. 1999

«Нападёт? Чтобы кредитные долги за Украину выплатить Западу? Путин ещё умом не тронулся», — добавила Ирина.

«Ну вот зачем России Киев? Джо, таблетки нужно принимать по расписанию!» — призвала Elena Z.

«А если не нападет, то что тогда? Кто будет отвечать за свои слова!?» — недоумевает Alexander.

«Зачем на Киев? Все свалили во Львов», — отметила не без сарказма Ирина.

«Байден уверен, что на Украине, кроме Киева, городов больше нет, остальное — Россия», — пошутила Oksana.

«Пациент Белого дома сказал…» — иронизирует Сергей П.

«Если бы эти маразматики меньше гавкали, может, было бы по-другому», — отреагировала Инна А.

«Прямо выпрашивает у Путина нападение», — смеется Валентина Б.

«Тот, кто пишет сценарий, тот его и исполняет. Все прекрасно понимают, кто хочет войны на Украине и поставляет оружие!!!» — подытожила Валентина А.

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