Милан, Италия, , 11:45 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» готов вести переговоры со своим 40-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем о заключении нового контракта. Об этом 19 февраля сообщает Sport Mediaset.

Златан Ибрагимович Tasnim News Agency

По информации источника, руководство миланской команды предложит 40-летнему футболисту соглашение, в котором его годовая зарплата будет снижена более чем в два раза — с €7 млн до €3 млн.

При указывается, что эта сумма может вырасти до порядка €5 млн при выполнении форвардом бонусов.

Отметим, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович сыграл в составе «Милана» в 15 матчах итальянской Серии А, в которых отличился восемью голами и двумя голевыми передачами.