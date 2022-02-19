Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Общественная организация «Союз казаков-воинов России и зарубежья» организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин 19 февраля.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с обострением ситуации в Донбассе, создан оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Гуманитарная помощь будут принимать в Ростове-на-Дону, на улице 11-я линия, 25», — уточнил он.

Мирным жителям Донбасса необходимы продукты питания, не требующие специальных условий хранения, постельное белье, средства личной гигиены, одежда, медикаменты.