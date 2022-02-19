Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Несмотря на снижение внешнеторгового оборота Ростовской области с Венгрией, экспорт товаров в Будапешт вырос вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Внешнеторговый оборот Ростовской области с Венгрией с января по сентябрь 2021 года составил 16 млн 579 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года внешнеторговый оборот сократился на 26,9%.

При этом экспорт товаров в Венгрию по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вдвое (на 1 млн 107 тыс. долларов). Импорт товаров за этот же период сократился на 33,2% (на 7 млн 235 тыс. долларов).